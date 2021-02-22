Водитель без прав сорвался с моста под Калининградом

Калининград, 22 февраля. Мужчина, лишенный водительских прав, упал с моста в восточной части Полесска. После ДТП ему потребовалась помощь медиков.

Авария с участием Audi случилась на Заречной улице. По данным полиции, 30-летний водитель, направляясь в сторону поселка Шолохово, не справился с управлением и сорвался с переправы.

Автомобилист при падении получил несколько травм. Сейчас пострадавший находится в больнице. Сотрудники полиции по факту произошедшего инициировали проверку. Нарушителю грозит ответственность за вождение без прав.

Еще одна авария произошла под Красноярском. В результате ДТП один человек погиб, еще десять пострадали, сообщал ФАН.