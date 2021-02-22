Манфи и Дабиба призвали к срочному расследованию покушения на Башагу в Триполи

Триполи, 22 февраля. Председатель Президентского совета (ПС) Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи раскритиковал вооруженное нападение на кортеж министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги в столице североафриканского государства.

По его словам, последовавшая за нападением перестрелка на одной из центральных улиц Триполи является недопустимой и требует немедленного разбирательства.

«Я не позволю мятежу стать причиной разжигания новой войны в Ливии», — заявил Манфи.

#المنفي : لن ولم اسمح ان تكون الفتن سبب في اشعال حرب اخري علي اي رقعة علي الأراضي الليبية — شن حالك يا ليبي (@Shen7alkYaLiby) February 21, 2021

Мнение главы ПС разделяет премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба. Он уточнил, что судебным и полицейским департаментам необходимо срочно начать справедливое и прозрачное расследование обстоятельств аварии.

«Нужно привлечь виновных к ответственности и подтвердить, что все причастные к этому не избегут наказания», — приводит слова политика издание Alwasat.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава МВД ПНС Ливии Фатхи Башага пережил покушение.