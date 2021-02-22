Путин и Лукашенко могут покататься на лыжах в Красной Поляне

Сочи, 22 февраля. Российский лидер Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в этот понедельник в Красной Поляне.

Их переговоры запланированы на 14:00. Не исключено, что главы двух государств покатаются на лыжах. В ходе переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Общение лидеров двух стран, вероятно, продлится до вечера. Такое предположение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ожидается, что главы государств затронут темы совместной работы в культурной и гуманитарной сферах.