Три партии Госдумы РФ завершили объединение

Москва, 22 февраля. Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» сообщили о завершении процесса объединения.

В понедельник, 22 февраля, на съезде в Москве объединение на базе «Справедливой России» будет оформлено юридически. Предполагается внесение соответствующих изменений в устав «СР». Полным названием объединенной политической силы будет «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты за правду».

«Патриоты России» сообщили о ликвидации партии с целью объединения. Об этом рассказала заместитель председателя Надежда Корнеева.

На съезде «Справедливой России» прошло голосование о смене названия партии. Новое название объединения было принято единогласно.