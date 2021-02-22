В Германии поднимут вопрос водной блокады Крыма. События дня. ФАН-ТВ

В бундестаге осудили водную блокаду Крыма

Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право. Депутат удивился, что «демократическое западное общество» до сих пор молчит по вопросу водной блокады региона.

«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотрели, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», — цитирует Гердта «РИА Новости».

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды полностью прекратили. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения.