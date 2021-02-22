В Германии поднимут вопрос водной блокады Крыма. События дня. ФАН-ТВ

В бундестаге осудили водную блокаду Крыма
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право. Депутат удивился, что «демократическое западное общество» до сих пор молчит по вопросу водной блокады региона.
«Прекращение подачи пресной воды на территорию — это какие-то средневековые методы осады. Я подниму в бундестаге вопрос, чтобы на комиссии по правам человека рассмотрели, не ущемляется ли международное право, на основании чего выносятся решения о перекрытии воды, тем более Украиной, куда Германия вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов», — цитирует Гердта «РИА Новости».
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды полностью прекратили. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей на модернизацию системы водоснабжения.
Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 777
Boeing рекомендовал приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после того, как обшивка такого двигателя упала на жилой квартал в американском Денвере. Об этом говорится в заявлении компании. В сообщении отмечается, что рекомендуется приостановить использование 69 эксплуатационных и 59 находящихся на хранении воздушных судов. В данный момент Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США ведет проверку самолетов Boeing 777. Напомним, 20 февраля после взлета у судна авиакомпании United Airlines возникла проблема с двигателем, обломки которого рухнули на жилую улицу в Денвере. Экипаж вернулся в аэропорт вылета, никто из пассажиров не пострадал.
В России за сутки выявили 12 604 новых случаев COVID-19
В России за минувшие сутки выявили 12 604 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Наибольшее число новых пациентов, как и днем ранее, было выявлено в Москве (1723), Санкт-Петербурге (957) и Московской области (728). За сутки зафиксировано 337 летальных исходов, полностью выздоровели 12 943 человека. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране, пока не сформируется коллективный иммунитет населения. Также она подчеркнула, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. В настоящее время иммунитет к инфекции приобрели от 20 до 70% населения России, доля варьируется в зависимости от региона.
Ереван заявил о возможном расширении военной базы РФ в Гюмри
Армения заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом заявил министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в интервью «РИА Новости». Российская Федерация и Армения прорабатывают вопрос о передислокации части 102-й российской военной базы на восток республики. Расширение возможностей базы, по словам министра обороны Армении, позволяет нарастить потенциал совместной группировки, которая действует на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности. Арутюнян также отметил, что руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе. Кроме того, он уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер.