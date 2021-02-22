Украинцам посоветовали готовиться к аномально высоким ценам на продукты

Киев, 22 февраля. Цены на продукты питания и сельскохозяйственное сырье на Украине стремительно увеличиваются. Стоимость ряда позиций уже значительно выше цен в сопредельных государствах.

Причем стоимость сахара, пшеницы или подсолнечника уже заметно превысила мировую, говорится в материале РИА Новости. Высокие цены на продтовары для Украины являются «повседневной реальностью», считает автор статьи Сергей Левченко. Ситуацию дополняет продовольственный кризис по некоторым видам товаров, на которые отмечены «аномальные» цены.

«Именно к этому следует готовиться жителям Украины», — добавил эксперт.

Украинские экспортеры в сложившейся ситуации решили нарастить экспорт, однако государство бездействует. К тому же в прошлом году был отмечен «не самый блестящий» урожай в украинском сельском хозяйстве, а производство до сих пор значительно зависит от импорта. Украина находится в замкнутом круге, так как реализация адекватной аграрной и продовольственной политики невозможна без изменения государственного управления, уверяет автор статьи.

В итоге гражданам нужно готовиться к высоким ценам на продукты и периодически возникающему дефициту товаров. Ценовые проблемы на рынке продовольствия и сельскохозяйственного сырья на Украине будут гораздо более глубокими, чем у других стран, предупреждает Левченко.

Экономисты рассказали журналистам о некоторых сценариях развития украинской экономики. Наихудшим для Киева станет прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом, передает Федеральное агентство новостей.