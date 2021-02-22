Представитель «Юнармии» объяснил, зачем детям знания об устройстве Калашникова



Курьезными историями о собственной службе в армии, а также разъяснением, почему во всем мире так ценится автомат Калашникова, и зачем детям знать его устройство, поделился на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» руководитель отдела проектов и программного обеспечения регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Андрей Щедрин.

«Когда мы получали на военной подготовке офицерские звания, одной из задач было управление танком. При распределении по машинам, командир роты сел в мой танк, в башню. А в танке при нажатии на тормоз, машина останавливается, как вкопанная и «клюет носом», поэтому если в башне кто-то сидит, то может вылететь. Мы проходили препятствия, когда командир приказал остановить машину. Я понял, что нужно спасать командира, не стал нажимать на тормоз, и танк сам докатился. Учения закончились, стоим в строю, и командир объявляет: «Щедрин, отлично! Бережет технику и командира!» – поделился воспоминаниями Щедрин.

Также он припомнил курьезы при действиях солдат на первых стрельбах из гранатометов. Руководитель отдела проектов «Юнармии» добавил, что мальчишек нужно готовить к армии, поскольку служба — это новый этап мужского становления. При этом Щедрин отметил, многие подростки не понимают, что такое оружие, и никогда не держали его в руках.

«Автомат Калашникова – международный брэнд, своеобразная валюта. Нужно, чтобы молодежь это понимала. Модернизация коснулась любого стрелкового оружия, когда ребят спрашиваешь, почему у Калашникова появился складывающийся приклад, укороченный вариант, это заставляет их задумываться, и это уже прогресс», – заметил Щедрин.

Ранее ФАН рассказал, что специалисты концерна «Калашников» провели глубокую модернизацию автомата АК-12 калибра 5,45 миллиметров.