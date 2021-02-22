Бывший депутат Рады раскритиковал водную блокаду Зеленского по Крыму

Киев, 22 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский настолько «переживает» за Крым, что устроил водную блокаду для полуострова. Об этом иронично сообщил бывший депутат Рады Алексей Журавко.

Так называемый постпред украинского лидера в Крыму Антон Кориневич, офис которого находится за пределами полуострова, предложил достроить плотину на Северо-Крымском канале.

Алексей Журавко напомнил, что киевские власти уже давно ограничили подачу пресной воды в Крым. Видимо, руководство страны «сильно переживает» за население полуострова.

«Каждый день, уже более пяти лет, украинцы очень сильно переживают за проблемы с водой в Крыму. Аж кофе в венской опере пить не могут», — написал политик в Telegram-канале.



Бывший депутат Рады иронично подчеркнул, что Зеленский настолько «беспокоится» о жителях региона, что «закрыл кран с водой в Крым».

Федеральное агентство новостей сообщало, что Журавко предрек усиление бунтов голодного народа на Украине.

Депутат ФРГ ранее призвал обсудить водную блокаду Крыма со стороны Киева, передает НСН.