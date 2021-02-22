Депутаты ГД подготовили поправки о наказаниях за оскорбление ветеранов

Москва, 22 февраля. Поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны подготовлены депутатами Госдумы России.

Речь идет о мерах пресечения за оскорбление ветеранов, подобные факты будут отнесены к одной из форм реабилитации нацизма. Об этом рассказали в пресс-службе партии «Единая Россия».

Поправки готовятся в законопроект о защите исторической памяти, который единогласно принят в первом чтении 10 февраля. Изменения в закон будут рассматриваться во втором чтении.