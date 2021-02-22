Сенаторов-республиканцев не устроила позиция Байдена по «СП-2»

Вашингтон, 22 февраля. Сенаторы от Республиканской партии США считают, что президент Америки Джо Байден готов разрешить строительство «СП-2». Информацию об этом передает Deutsche Welle.

По мнению республиканца Теда Круза, готовность Байдена разрешить строительство газопровода будет иметь серьезные последствия.

«Правительство Байдена посылает сигналы о своей готовности разрешить строительство газопровода, что будет иметь катастрофические последствия для американской национальной безопасности и для энергобезопасности наших европейских союзников», — заявил сенатор.

Такая реакция сенатора последовала после сообщения Госдепартамента Конгрессу, где названы компании, против которых США может ввести ограничения за участие в реализации проекта «Северный поток — 2».

Круз вместе с коллегами по партии Джимом Ричем и Майклом Маккола считают, что предложения администрации президента «полностью неадекватны» и не отвечают намерению Конгресса прекратить строительство газопровода.

Федеральное агентство новостей информировало, что риторика США в отношении «Северного потока — 2» глохнет.

Недавно НСН сообщала, что «СП-2» поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ.