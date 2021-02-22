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Двое граждан Доминиканской республики были похищены в Гаити

Двое граждан Доминиканской республики были похищены в Гаити
Порт-о-Пренс, 22 февраля. Двое граждан Доминиканской республики были похищены в столице Гаити. Похищенные являются сотрудниками гаитянской кинокомпании Muska Group, сообщает Diario Libre.

Два брата-близнеца 33 лет Майкл Энрике и Антонио Герер Кампусано Фелис, нанятые кинокомпанией Muska Group были похищены неизвестными вечером 20 февраля в южном районе гаитянской столицы Пятая Авеню. Эта часть Порт-о-Пренса считается одним из самых небезопасных районов из-за высокого уровня преступности и отсутствия полиции.

Двое братьев участвовали в съемках фильма в городе Жакмель и возвращались в столицу в сопровождении двух машин полиции. Вместе с доминиканцами в заложники был взят актер гаитянского происхождения, имя которого не уточняется. Преступники убили охранника и угнали автомобиль киностудии, в котором находились трое пострадавших.

За освобождение троих похищенных и их дорогостоящего оборудования злоумышленники потребовали два миллиона долларов. Об этом сообщила директор секретариата киноиндустрии Доминиканской республики Марианна Варгас.  

Полиция Гаити начала расследование и поиски заложников. Президент Гаити Жовенель Моиз никак не прокомментировал похищение.

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С начала февраля в Гаити проходят массовые протесты и беспорядки, вызванные требованиями оппозиции отставки президента Гаити Жовенеля Моиза. Представители оппозиции считают, что глава государства должен был покинуть свой пост 7 февраля в соответствии с конституцией страны.

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После неудачной попытки государственного переворота оппозиция назначила члена Верховного суда Жозефа Месена «альтернативным президентом» Гаити, который должен возглавить страну на время переходного периода в течение следующих двух лет. Несмотря на протесты в поддержку Месена ни одно государство не признало его законным представителем гаитянского народа. США, ООН и ОАГ официально поддержали Жовенеля Моиза.

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