Эмму Стоун заметили во время шопинга на последних сроках беременности

Лос-Анджелес, 22 февраля. Папарацци «поймали» знаменитую американскую актрису Эмму Стоун на последних сроках беременности. Звезда «Ла-Ла Ленда» занималась шопингом в Студио-Сити.

Обладательница премии «Оскар» в прошлом году вышла замуж за режиссера Дейва Маккери. Встречаться они начали еще в 2017 году, а теперь ждут первенца.

Стоун редко делится с фанатами подробностями личной жизни и кадрами из семейного архива. Поэтому снимки папарацци для поклонников «на вес золота».

На этот раз звезду фильмов «Эта дурацкая любовь», «Прислуга», и «Бердмэн» заметили во время шопинга в районе Лос-Анджелеса. Стоун прогуливалась в черном платье в пол, босоножках и медицинской маске. Фотографам удалось запечатлеть актрису с яркой картиной в руках. Не исключено, что произведение искусства предназначается для детской комнаты, передает Page Six.

Ранее стало известно о планах звезды сняться в новом фильме про чудовище Франкенштейна. Съемки стартуют уже этой осенью. А весной на экраны выйдет «Круэлла» — приквел знаменитой истории о 101 далматинце. Стоун досталась роль главной злодейки Круэллы де Виль.