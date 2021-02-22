Критик Соседов призвал не ходить на концерты «пустых и безвкусных» Киркорова и Баскова

Москва, 22 февраля. Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался о творчестве Николая Баскова и Филиппа Киркорова, призвав слушателей бойкотировать концерты артистов.

Журналист признался, что рад отмене концертов из-за пандемии. Выступления «попсовых» исполнителей в принципе бесполезны, уверен музыкальный критик. Такие звезды, как Басков и Киркоров, по мнению Соседова, лишь портят вкус зрителей.

«Не нужно ходить на Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Их выступления имеют плохой художественный уровень. Это пусто и безвкусно», — категорично заявил собеседник «Вечерней Москвы».

Он добавил, что за «перьями и стразами» не скрывается никакой музыкальной ценности. Да и вообще, на российской эстраде не осталось по-настоящему достойных артистов уровня Клавдии Шульженко и Муслима Магомаева, уверен критик. Современные знаменитости не любят своих слушателей, видят в них лишь «дойную корову», которая приносит им деньги, и абсолютно неискренни в своих словах, заключил эксперт.

Сергей Соседов ранее посоветовал Алле Пугачевой не появляться на публике. Былой Примадонны российской эстрады, по его мнению, больше нет.