Российские медики третьи сутки подряд фиксируют менее 13 тысяч заболевших COVID-19

Москва, 22 февраля. Менее 13 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией россиян фиксируют медики по всей стране уже на протяжении трех дней подряд.

За последние сутки в 85 регионах России было выявлено 12 604 новых случаев коронавирусной инфекции. Статистику о количестве заболевших предоставили в оперативном штабе. По данным медиков, примерно 11,2% случаев коронавируса не имели никаких клинических проявлений болезни.

Тренд на постепенное снижение темпов заболеваемости, который наблюдается в России в последние недели, продолжается. Накануне власти сообщали об обнаружении 12,7 тыс. заболевших COVID-19, а 20 февраля их количество составило 12,9 тыс.

За последние сутки во всей России от коронавирусной инфекции умерло 337 пациентов. Полностью победить COVID-19 удалось 12 943 больным, добавили в оперштабе.

Недавно стало известно, что Facebook начал блокировать рекламу вакцинации от коронавируса. Блокировка сообщений о пользе вакцинации произошла из-за фильтров, которые ограничивают размещение рекламы политического характера.