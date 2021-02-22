Нильского крокодила спасли от мучительной смерти. ФАН-ТВ

Нильский крокодил по кличке Анукет — обитатель одного из зоологических парков США. Его вес — 154 килограмма, длина — 3,2 метра. Работники парка заметили, как рептилия заглатывает кроссовок, который слетел с ноги одного из туристов. Это «блюдо» могло стать причиной мучительной смерти животного: из-за большого размера, обувь полностью перекрывала поступление в желудок новой пищи.

Специалисты Колледжа ветеринарной медицины Университета Флориды провели сложную операцию: им удалось извлечь кроссовок, не повредив пищевод рептилии. В данный момент крокодил чувствует себя хорошо.