Она была божественным созданием: Олег Шкловский шокирован новостью о смерти Градовой

Советский и российский актер театра и кино Олег Шкловский узнал печальную новость о смерти звезды сериала «Семнадцать мгновений весны» от корреспондента ФАН. Артист был шокирован известием, Екатерина Градова была его другом еще со студенческих времен. Она была старше его на курс, а учились они вместе в Школе-студии МХАТ.

«Ох, да что вы. После Мягкова теперь и она… Господи, твоя воля, Царствие Небесное. То, что вы сейчас сообщили, это просто… у меня нет слов. [Ушла] после Андрюши Мягкова, мой дружок по театру, по «Современнику», кошмар. Это было чудо, конечно, я учился на курс младше ее, вот там я ее увидел. А когда увидел — ну, это чудо просто. Кто ее видел, они забывали про свою жизнь — все. Настолько она была солнечным, божественным созданием. Все расходились по аудиториям, она шла по коридору, все провожали взглядом, потому что глаз было не оторвать», — отметил Олег Шкловский.

Артист рассказал, что дружба между ним и Екатериной Градовой зародилась после того, как она увидела его самостоятельный отрывок во время обучения во МХАТе. Будущая заслуженная артистка РСФСР восхитилась юным Шкловским и пообещала, что будет следить за его творчеством.

«Обаяния море, смирение — это при такой красоте. Мы учились практически параллельно, все время смотрели друг за другом: отрывки, дипломные спектакли. Когда-то я сыграл отрывок самостоятельный свой, и она пришла смотреть. Я на всю жизнь запомнил — она смотрела на меня, все смотрели на нее, а она подходит и говорит: «Олег, вы — мой фаворит, вы такой классный. Я буду следить за каждым вашим шагом, за каждой вашей ролью, вы такой прекрасный». Через день пригласила меня домой, уже какая-то у нее лежала пьеса, она говорила: «Вот есть пьеса, давайте поставим эту пьесу». Вот какое начало было у нас. И, конечно, встречи с ней всегда были в радость. Пьесу поставить у нас не хватило времени, а так мы все время общались», — поделился воспоминаниями Олег Шкловский.

Собеседник Федерального агентства новостей вспомнил кинокартину, где они играли вместе с Екатериной Градовой. Это был фильм «Собака Баскервилей» 1971 года.

«Дальше — когда она пошла в театр, выходила замуж, дочку родила — мы долго-долго не виделись. Потом у нас был фильм «Собака Баскервилей» — старый-старый черно-белый фильм, это была древняя картина, обалденная, потому что снимались великолепные актеры. И вот мы с ней там еще и работали, в этом фильме. Больше, по-моему, в работе мы не пересекались, но прошли годы, она мне стала приветы передавать через одну общую знакомую», — поделился актер.

Олег Шкловский рассказал, при каких обстоятельствах видел Громову в последний раз.

«Она воцерковилась, стала ездить по паломникам, в монастыри, а потом она позвонила мне через много лет и попросила со мной встречи. И вот она приехала ко мне домой, но прошло уже огромное количество лет, она мне рассказывала [о своей жизни]. Мы просидели до утра, и это было счастье, когда вот так [долго] не видишься с человеком. Она и про судьбу свою рассказывала, и про дочку Машеньку, как она ушла из театра, и про перипетии с браками. Потом мы обнялись и расстались, а дальше только передавали приветы друг другу постоянно. Это чудо, это была замечательная девочка, все в нее были влюблены. Появлялась — падали все просто в обморок, смерть мужчинам. Она потрясающая. Вечный покой, будем молиться за ее душу. Только светлые воспоминания о ней остались», — выразил сожаление Шкловский.

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова ушла из жизни в возрасте 74 лет. Об этом 22 февраля рассказала директор гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Градова — звезда культовых картин «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».