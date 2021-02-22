Юнармейцы везли флаг контрабандой через Молдавию для создания штаба в Приднестровье



Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Санкт-Петербурга Игорь Коровин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал о зарождении штаба организации в Приднестровье.

«Андрей Валерьевич Картаполов, в его бытность еще не заместителем министра обороны, а командующим Западным военным округом, предложил создать отряд «Юнармии» в Приднестровье. Тогда пришлось провозить через Молдавию на себе перемотанный юнармейский флаг. В Приднестровье стояла наша группа войск, которая не могла выехать из-за блокады», – припомнил начальник штаба.

Коровин рассказал, что форму: брюки, берцы и прочее, — передавали в Приднестровье контрабандой на маршрутках. Что касается различной российской символики, то на границе с Украиной это попадало под уголовную статью, и потому Коровин вез символику в чемоданах.

«Дети офицеров и дети граждан Приднестровья с большим энтузиазмом создали большой отряд, провели торжественное мероприятие, вручили знамя. Позже правительство Приднестровья подключилось, они помогли создать некий аналог «Юнармии», — рассказал он.

По свидетельству Коровина, в Молдавии много сочувствующих России. Там было даже открыто российско-историческое общество при содействии МИД и Марии Захаровой.

«В Молдавии есть поисковые отряды, они поднимают павших бойцов, восстанавливают памятники, причем взаимодействие происходит как с Приднестровьем, так и с Румынией. К сожалению, эта работа ведется недостаточно активно. Бывают, конечно, вспышки радикальной активности, когда за деньги выводят митинговать жителей деревень, но в целом работать можно», – заключил Коровин.

Ранее ФАН рассказывал, что участники движения «Юнармия» посвятили историческую короткометражку вкладу партизан в победу над фашистской Германией.