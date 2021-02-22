Аналитики выяснили, куда россияне будут чаще всего летать в ближайшие полгода

Москва, 22 февраля. Армения оказалась самой популярной страной среди российских авиапутешественников в первой половине 2021 года, выяснили аналитики сервиса "Туту.ру".

Каждый пятый авиабилет в России на ближайшие полгода жители страны забронировали до Армении, следует из сообщения. Средняя стоимость перелета в одну сторону составит около 13 тыс. руб. Цена билетов по этому направлению выросла почти вдвое с прошлого года.

Власти России и Армении решили возобновить авиасообщение с 15 февраля 2021 года. Самолеты между странами перестали летать весной прошлого года, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Самыми популярными внутренними туристическими направлениями для россиян в феврале стали путешествия на поездах в Петербург, Нижний Новгород и Казань. Билеты до Северной столицы подешевели на 12%, обратили внимание специалисты.