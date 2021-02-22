Акции «Норникеля» устремились вниз из-за аварии на обогатительной фабрике

Норильск, 22 февраля. Снижение акций «Норильского никеля» в ходе торгов на Мосбирже составило 4,5% — до 25 812 руб. Причиной этому стала авария на Норильской обогатительной фабрике.

В ночь на 20 февраля случилось обрушение конструкции. Под завалами оказались восемь сотрудников подрядной организации, которые проводили ремонтные работы в здании. Из-за ЧП погибли три человека. По словам президента «Норникеля» Владимира Потанина, вероятной причиной происшествия является нарушение техники безопасности. Он сообщил, что на предприятии будут ужесточены требования безопасности. Акции компании падают в цене второй день подряд.

Обогатительная фабрика функционирует в регионе с 1948 года. Она перерабатывает вкрапленные и медистые руды с месторождений Норильск-1, Октябрьское и Талнахское, а также бедные обороты с медного завода с получением никелевого и медного концентратов.

Власти Норильска объявили понедельник, 22 февраля, днем траура по погибшим во время обрушения в цеху, сообщает Федеральное агентство новостей.