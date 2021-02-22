Украина собрала собственный бронеавтомобиль из зарубежных запчастей

Абу-Даби, 22 февраля. Украинские конструкторы создали «первый в мире» гибридный бронеавтомобиль на базе финской брони и китайских батарей. «Уникальная» бронемашина получила название «Шторм».

Впервые украинская новинка была представлена публике на выставке вооружений IDEX-2021 в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинская пресса заявила, что проектом разработки руководил кандидат технических наук Александр Кузнецов, под началом которого удалось добиться создания не имеющего аналогов многофункционального гибридного автомобиля, обладающего амфибийными качествами.

Однако чисто украинской разработкой "Шторм" не назовешь: броня позаимствована у финских аналогов, амортизаторы от австралийских собратьев, а электродвигатель был произведен в Китае. Гусеничную платформу машины пришлось заказывать у ОАЭ, как указывает «Военное обозрение».

«Мы не смогли сделать все это в Киеве. Нашу идею воспринимали как диковинку. Не было поддержки и финансов. Экономические и административные условия в Эмиратах намного лучше. Мы быстро нашли партнеров, которые нас обеспечили помещением и технической поддержкой», — прокомментировал все заимствования в «Шторме» Кузнецов.

Отдельно стоит отметить, что «Шторм» существует в единственном экземпляре, который и привезли на выставку для поиска потенциальных заказчиков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что американские военные начали тестировать украинские Т-84 «Оплот». Боевая машина была замечена на полигоне в Юме.

В начале февраля издание «Царьград» передало, что украинские военные задержали «агента ФСБ РФ», который якобы собирал информацию по поводу современной военной техники, стоящей на вооружении в ВСУ