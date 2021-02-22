Пропавшая в Твери девочка вернулась домой через четыре дня

Тверь, 22 февраля. Школьница ушла из дома и перестала выходить на связь. После четырехдневных поисков она сама вернулась домой.

Родственники заявили в полицию о пропаже ребенка 17 февраля. Следователи искали девочку в общественных местах и, где чаще всего проводит время местная молодежь, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Также сотрудники правоохранительных органов опрашивали приятелей и всех, кто мог поддерживать связь с пропавшей. Прошлым вечером 16-летняя ученица сама пришла к родителям. Сейчас полицейские проводят проверку, направленную на установление мотива ухода школьницы из дома.

Днем ранее полицейские заявили о завершении поисков восьмилетнего мальчика, пропавшего в Петербурге. Выяснилось, что подросток заблудился по пути домой и гулял возле метро, сообщал ФАН.