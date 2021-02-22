Ученые опровергли существование лох-несского чудовища

Инвернесс, 22 февраля. Тщательный анализ воды в озере Лох-Несс опроверг возможность существования знаменитого чудовища Несси, следует из результатов исследования британских ученых.

Группа специалистов изучила водоем с использованием гидролокатора, а также провела анализ воды и песка на наличие посторонних ДНК. Проведенные исследования не выявили присутствия никаких свидетельств существования больших животных или рыб в озере Лох-Несс.

Согласно шотландской легенде, огромное животное с плавниками и длинной шеей обитает в озере около города Инвернесс. Данное сказание уже 80 лет привлекает туристов в этот регион. Местные жители и гости города нередко заявляют о существовании Несси, однако достоверных доказательств этому нет.

Последнее фото предполагаемого лох-несского чудовища туристы сделали в декабре 2020 года. По словам очевидцев, запечатленное ими существо напоминало «очень большого тюленя», однако специалисты поставили под сомнение вероятность обитания этих животных на озере.