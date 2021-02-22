День защитника Отечества в медиацентре «Патриот»

В понедельник, 22 февраля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» представят свой праздничный эфир, посвященный Дню защитника Отечества.

В мероприятии примут участие глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, руководитель отдела проектов и программного обеспечения регионального отделения «Юнармии» Андрей Щедрин, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Игорь Коровин, чемпион мира по боксу и гонкам на воде, руководитель ВФСО «Трудовые резервы» Нина Абросова, председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий и главный редактор «Журналистской правды» Ксения Роджерс.

Участники пресс-конференции оценят работу государства по патриотическому воспитанию молодежи, расскажут о женщинах в армии, обсудят оптимальный срок службы по призыву и армейский быт, разберут легендарное отечественное стрелковое оружие, раскроют самые интересные особенности автомата Калашникова и ППШ. Каждый участник мероприятия поделится своей армейской историей.

В завершение пресс-конференции Ксения Роджерс продемонстрирует свои уникальные навыки обращения с казачьей шашкой.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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