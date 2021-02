Шесть человек погибли при крушении самолета ВВС Мексики

Веракрус, 22 февраля. Пассажирский самолет ВВС Мексики потерпел крушение в штате Веракрус. Министерство обороны Мексики сообщает, что трагедия унесла жизни шести военнослужащих.

Пассажирский самолет Learjet 45XR с бортовым номером 3912 разбился при взлете с военного аэродрома Эль Ленсеро неподалеку от города Хапала в штате Веракрус. El Universal пишет, что борт ВВС Мексики сошел со взлетно-посадочной полосы и загорелся.

At least 6 soldiers were killed when a Mexican Air Force plane crashed on Sunday in the municipality of Emiliano Zapata in the southeastern state of #Veracruz, the Ministry of National Defense (#Sedena) reported. #planecrash #mexico pic.twitter.com/iqHMiZsZWs