Шесть человек погибли при крушении самолета ВВС Мексики



Веракрус, 22 февраля. Пассажирский самолет ВВС Мексики потерпел крушение в штате Веракрус. Министерство обороны Мексики сообщает, что трагедия унесла жизни шести военнослужащих.

Пассажирский самолет Learjet 45XR с бортовым номером 3912 разбился при взлете с военного аэродрома Эль Ленсеро неподалеку от города Хапала в штате Веракрус. El Universal пишет, что борт ВВС Мексики сошел со взлетно-посадочной полосы и загорелся.

At least 6 soldiers were killed when a Mexican Air Force plane crashed on Sunday in the municipality of Emiliano Zapata in the southeastern state of #Veracruz, the Ministry of National Defense (#Sedena) reported. #planecrash #mexico pic.twitter.com/iqHMiZsZWs — CCTV+ (@CCTV_Plus) February 22, 2021

По предварительным данным погибли шестеро военнослужащих, в том числе оба пилота самолета. В настоящее время ведется расследование обстоятельств катастрофы. Основной версией является ошибка пилота.

«Будут проведены соответствующие экспертизы для установления возможных причин произошедшего», — говорится в пресс-релизе Министерства обороны.

Air force plane crash kills 6 in Mexico's Veracruz state pic.twitter.com/COhcneZ9cZ — Rishi Tripathi (@IndiatvRishi) February 22, 2021

Министр обороны Луис Кресенсио Сандовал Родригес и президент Мексики Мануэль Антонио Лопес Обрадор выразили соболезнования родственникам погибших.

«Мои искренние соболезнования родственникам сенатора Радамеса Салазара (скончался от COVID-19. — Прим. ФАН), а также родственникам шести офицеров и солдат, погибших в авиакатастрофе в Веракрусе. Всех обнимаю с любовью», — написал глава государства в своем Twitter.

Mi más sentido pésame a los familiares del senador Radamés Salazar así como a los familiares de los seis oficiales y soldados que perdieron la vida en un accidente de aviación en Veracruz. A todos los abrazo con amor. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 21, 2021

Learjet 45XR – это легкий пассажирский реактивный самолет, производимый компанией Bombardier и способный перевозить девять пассажиров на расстояние до трех тысяч километров. С момента начала серийного выпуска Learjet 45 в 1995 году в авиакатастрофах было потеряно шесть таких самолетов.

4 ноября 2008 года самолет Learjet 45 МВД Мексики упал в финансовом районе столичного города Мехико. В результате аварии погибли девять человек на борту, в том числе министр внутренних дел Хуан Камило Моуриньо, и семь человек на земле. Еще 40 человек получили ранения. Согласно итоговому отчету расследования, борт министра попал в спутный след Boeing 767-300 и потерял управление.