Поцеловавшие друг друга Лорак и Лазарев подогрели слухи о «тайном романе»

Москва, 22 февраля. Певцы Сергей Лазарев и Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) взбудоражили фанатов новым видео из гримерки, на котором говорят теплые слова и целуют друг друга.

Разговоры о «тайном романе» двух популярных исполнителей с годами все не утихают. Поклонники не теряют надежды, что когда-нибудь звезды эстрады будут вместе. А пока видят «знаки» на каждом видео или фото с их участием.

Очередной ажиотаж вызвал ролик, опубликованный Лорак в Instagram. Звезды записали обращение к фанатам в гримерке в перерыве между съемками. В кадре Лазарев нежно обнимает певицу и нахваливает ее талант.

«Снова вместе, снова рядом. Считаю, что каждой девочке жизненно необходимо иметь рядом такого друга», — прокомментировала Лорак в посте и поставила «влюбленный» смайл.

Интерес фанатов это видео, судя по комментариям, более чем подогрело. Они наперебой стали высказывать свои предположения и открыто предлагать звездам вывести отношения на новый уровень.

«Каролин, у весов с овнами совместимость 97%. Мы хотим свадьбу!»; «Лорак, ты спишь с ним?»; «А точно друга?»; «Поженитесь же уже наконец!!! Никто так идеально не подходит друг другу, как вы!!!» — написали поклонники.

Ранее колдун и прорицатель Павсекакий Богданов предрек Лазареву жизнь без брака. По его мнению, исполнитель вполне может сыграть свадьбу, но лишь для того, чтобы развеять домыслы о личной жизни.