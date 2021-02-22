В Институте национальной энергетики назвали условие окончания строительства «СП-2»



Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью корреспонденту ФАН прокомментировал новость о том, что оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG подал в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) заявку на немедленное разрешение строительства газопровода в водах Германии.

Эксперт заявил, что, несмотря на попытки всячески помешать завершению проекта «СП-2», разрешение на возобновление строительства, скорее всего, будет получено, а газопровод будет готов на несколько месяцев раньше.

«Мер по остановке этого проекта у его противников уже фактически нет, поэтому они используют старую тактику затягивания процесса с помощью подачи различного рода абсурдных заявлений. Но эти заявления, пусть даже абсурдные, просто с точки зрения бюрократической процедуры необходимо рассмотреть, — рассказал Александр Фролов. — И в рамках этого рассмотрения необходимо ставить на паузу проект, который вызвал абсурдные, но тем не менее существующие возражения. После того, как процедура, видимо, прошла, и было принято решение, что все хорошо, что «зеленые», видимо, зря беспокоятся и никаких проблем нет, действительно могут дать разрешение на возобновление строительства газопровода в Германии. Здесь главный вопрос, подключится ли сейчас «Академик Черский» (трубоукладочное судно. — Прим. ФАН) к строительству. Если он подключится, то это самым благоприятным образом скажется на сроках. Собственно, можно заподозрить, что «Черский» как раз не включался в этот процесс из-за того, что спор не был завершен вокруг этого. Но, если все действительно так, могут на пару месяцев раньше достроить».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал снятие санкций США с Германии по «Северному потоку — 2» унизительными для Берлина.