Сенчукова решила не тратиться на подарки мужу и сыну 23 февраля

Москва, 22 февраля. Певица Наталья Сенчукова призналась, что не собирается дарить подарки мужу и сыну на День защитника Отечества. Звезда отметила, что презенты слишком сильно бьют по ее бюджету.

В то время, когда все женщины страны придумывают оригинальные подарки домочадцам мужского пола, артистка не тратит на это свои нервы и силы. Еще несколько лет назад певица решила начать экономить на подобных праздниках. В ее семье 23 февраля принято просто приятно проводить время.

«Дарить что-то хорошее — сложно, денег не напасешься», — заявила звезда в беседе с Teleprogramma.pro.

Она добавила, что подарки в дом должен приносить мужчина, а на прекрасной половине человечества — вкусный ужин и домашний уют. К тому же пандемия коронавируса показала, что вещественные проявления любви — не главное. Люди научились ценить нематериальные блага: здоровье и внимание.

Сенчукова ранее показала 22-летнего сына Василия. Накачанный и длинноволосый молодой человек с брутальными татуировками на руках покорил сердца пользовательниц Сети.