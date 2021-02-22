Почему дорожает мех и зачем «зеленым» носить шубы: технолог раскрыл правду о бизнесе

Дорожает все. Растут цены на продукты, машины, квартиры, услуги, теперь из-за COVID-19 пророчат подорожание шуб. Как сообщили ФАН на одной из крымских фабрик, на всех фермах в Дании еще осенью забили норку, чтобы та не стала разносчиком коронавируса. Популяцию в стране начнут восстанавливать лишь со следующего года, в связи с чем эксперты прогнозируют 30%-ный рост цен на мех.

Коронавирус и норка

«Мировым экспортером норки была Дания, которая производила 4,5 миллиона шкурок в год. Эти животные оказались наиболее восприимчивы к коронавирусу, поэтому в стране забили все поголовье. Восстановление популяции норки займет годы, это долгий процесс», — объясняет директор-технолог крымской меховой фабрики Элина Горячева.

Запасы шкурок датчане распродают на аукционах, сырье хранят в холодильниках. Многие меховые фабрики метнулись за норкой в Канаду, где также закупают все на аукционах. К качеству меха российской норки эксперты относятся скептически и сравнивают его «с ежиком». Длинная ость — волоски — быстрее ломается, затирается и, несмотря на видимую пушистость, не дает ожидаемого тепла, объясняют на фабрике. Зато шубы из такого меха на 30% дешевле канадских, имеющих плотную и густую подпушь, похожую на бархат. Они самые дорогие.

Качественную шубу невозможно сшить дешевле 40 тысяч рублей, даже из российской норки. Наверняка будет какой-то подвох, к примеру, пошив из кусочков. Нужно открывать подкладку и смотреть изнутри, советуют профессионалы.

Основные конкуренты, как и у всех — китайцы, которые берут ценой и объемами производства.

Рога и копыта

«Допустим, идете вы в магазин за мясом. Можно взять вырезку, а можно рога и копыта. У шкурки самая ценная часть — это хребет. Если шубка отшивается из спинки, она будет легкой, максимально теплой и износостойкой. Обрезки — бока, лапки, животики, шейные части тоже используют в пошиве, но это уже будет совсем другая история», — говорит Горячева.

Порода животных — далеко не все, что нужно учитывать, если расщедрился на покупку хорошей шубы. Важна технология. В Крыму еще можно перезимовать в манто из кусочков, а, к примеру, в Нижневартовске на морозе дольше 15 минут в таком фейке не погуляешь.

36 шкур норки на одну шубу

На пошив среднестатистической шубы до середины бедра расходуется 36 шкур норки. С этих слов могла бы начинаться речь любого зоозащитника, призывающего отказаться от натурального меха. Но производители шуб смотрят на проблему с другой стороны, заявляя, что мех — это спасение окружающей среды. Он легко разлагается, тогда как одежде из синтетики для этого нужны десятки лет. Полиэстер — это то же, что и пластиковая бутылка, только производится он из тонких пластиковых ниточек. Перегнивая, он выделяет в три раза больше парниковых газов, чем хлопок.

«Те, кто ездил отдыхать на острова, рассказывают, как замусорен океан, что всякий раз с прибоем на берег выбрасывает горы синтетического мусора. Поэтому настоящие защитники природы носят натуральный мех, так как он биоразлагаем и легко воспроизводится. Этих животных специально содержат — так же, как рыбу. Норку выращивают промышленно, за ней ухаживают девять месяцев на ферме, чтобы получить в итоге красивый качественный продукт. Те же зоозащитники с удовольствием кушают стейк из семги. А ведь она тоже была живой и хотела плавать», — говорит Элина Горячева.

Кстати, кроме норки, в Крыму шьют шубы из соболя — российской пушнины, которая ценится во всем мире. Соболь проживает только на территории РФ и больше нигде не водится. Есть русский соболь и баргузинский — самый дорогой, еще его называет «кряж». Эти шкурки наиболее крупные, самые шелковистые, самые ценные. Короткие шубы стоят от 500 тысяч, более чем в 12 раз дороже, чем норка.

Made in Crimea

На сегодняшний день в крымском производстве меховых изделий норка занимает 90%. В год здесь перерабатывают 50 тысяч шкур. Продукцию отправляют по всей территории России, а также в Белоруссию и Казахстан. Треть производимых изделий остается в Крыму. Из трудностей — кадровый вопрос, слишком уж специфическое производство. Сотрудников здесь обучают с нуля, на что требуется не меньше года.

Как и везде, на темпы работы повлиял коронавирус. Производство приостанавливали, но штат сокращать не стали. Недавно фабрика вошла в перечень пострадавших отраслей, на сотрудников получили выплаты.

Ранее ФАН рассказывал о том, что из Крыма успешно экспортируют чай в Китай: одного из главных мировых импортеров чая заинтересовало качество и новизна продукта, поставки которого будут только увеличиваться.