«Калашников» представил на IDEX-2021 беспилотный конвертоплан

Абу-Даби, 22 февраля. «Калашников» презентовал на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке свою авиационную разработку ZALA VTOL, сообщили в пресс-службе группы компаний.

Новый российский конвертоплан может принимать участие в спасательных операциях и в мониторинговых миссиях.

«Беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом… что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета», — сказано в релизе «Калашникова».

Преображение конвертоплана в аппарат вертолетного типа и обратно занимает всего несколько минут, подчеркивается в заявлении пресс-службы компании-производителя.

Ранее сообщалось, что «Росгеология» намерена приобрести несколько десятков отечественных БПЛА для разведки полезных ископаемых. Об испытании российского боевого дрона «Орион» информировал Царьград.