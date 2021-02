HBO показал все новинки 2021 года в одном трейлере

Лос-Анджелес, 22 февраля. Стриминговый сервис HBO опубликовал видеонарезку фрагментов всех новых сериалов 2021 года, тем самым анонсировав более 20 проектов.

Герои многосерийных картин разных жанров объединились в общем трейлере HBO. Стриминговый сервис под драматичную музыку показал интригующие сцены из таких сериалов, как «Невероятные» (The Nevers), Сцены из супружеской жизни (Scenes from a marriage), Мейр из Исттауна (Mare of Easttown), Наследник (Succession) и 100-футовая волна (100 Foot wave).

В видео попали фрагменты документалки «Полезные советы от Джона Уилсона» (How to with John Wilson), а также ТВ-шоу «События прошедшей недели с Джоном Оливером» (Last week tonight with John Oliver) и «Настоящий спорт с Брайантом Гамбэллом» (Real sports with Bryant Gumbel). Полный список сериалов указан в трейлере.

Создатели перезагрузки «Секса в большом городе», которая выйдет на HBO Max, ранее объяснили отсутствие в сериале Саманты.