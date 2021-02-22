Мать замученной жительницы Кемерово требует более суровой статьи для убийцы

Кемерово, 22 февраля. Житель Кемерово предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Мать потерпевшей и пользователи Facebook требуют, чтобы его судили по более жесткой статье.

По данным правоохранителей, молодая горожанка бросила фигуранта. В роковой день она приехала к нему домой за своими вещами. Из квартиры жертва больше не вышла, бывший возлюбленный убил ее, сообщал телеканал «360».

Мать погибшей изучила данные экспертизы. Согласно заключению, девушка провела последние часы в страшных мучениях. Злоумышленник причинил ей более 50 повреждений. На теле найдены следы от побоев и ножа. Он не только бил и резал жертву, но и сломал ей кости.

По мнению женщины, в ходе следствия факт пыток и предсмертных издевательств «обошли стороной». Она считает, что если бы следователь учитывал все то, что сделал фигурант, то обвинение было бы предъявлено по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью. За это преступление злоумышленник может сесть на 20 лет.