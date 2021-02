Twitch отключил звук на стриме во время онлайн-концерта Metallica

Вашингтон, 22 февраля. Зрители официального игрового канала Twitch Gaming не смогли полноценно насладиться онлайн-концертом метал-группы Metallica с фестиваля BlizzConline.

Практически сразу после начала выступления представители платформы сначала отключили звук на стриме, а затем заменили его сторонней мелодией. На случившееся обратил внимание журналист Род Бреслау. Свое возмущение он выразил в Twitter и объяснил, что все дело в DMCA — американском законе об авторских правах.

the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee