Twitch отключил звук на стриме во время онлайн-концерта Metallica

Вашингтон, 22 февраля. Зрители официального игрового канала Twitch Gaming не смогли полноценно насладиться онлайн-концертом метал-группы Metallica с фестиваля BlizzConline.

Практически сразу после начала выступления представители платформы сначала отключили звук на стриме, а затем заменили его сторонней мелодией. На случившееся обратил внимание журналист Род Бреслау. Свое возмущение он выразил в Twitter и объяснил, что все дело в DMCA — американском законе об авторских правах.

«Текущее состояние Twitch: официальный канал Twitch Gaming отключил звук живого концерта Metallica, включив 8-битную музыку, чтобы избежать DMCA», — написал он.

the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee — Rod Breslau (@Slasher) February 19, 2021

Примечательно, что на официальной трансляции Blizzard онлайн-концерт прошел без инцидентов.

Ранее в центре скандала оказалась социальная сеть Clubhouse. Вопреки установленным запретам пользователю удалось «слить» аудиочаты на сторонний сайт.