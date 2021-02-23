Священник рассказал, как стал мифическим спецназовцем из-за броска ножа

Санкт-Петербург, 23 февраля. Председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством епархии Санкт-Петербурга протоиерей Димитрий на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» рассказал, как бросок ножа превратил его в армейскую легенду.

«В одной из командировок на Северном Кавказе я собрал ребят и отслужил молебен. Но во время молебна меня все время преследовал странный тупой звук, будто кто-то долбится головой о стену. Когда я вышел на улицу, то увидел, как на спортивной площадке боец внутренних войск, огромный, как шкаф, швыряет большой кинжал в столб, а кинжал все время отскакивает», — рассказал протоиерей Димитрий.

По свидетельству протоиерея, ему захотелось тоже попробовать себя в метании ножа. Но он и понятия не имел, к каким последствиям это приведет.

«Я подошел и попросил: дай кину! Боец дал мне кинжал, я еще подумал: ну не попаду, ну и что? Я священник, а не спецназовец, с меня взятки гладки… Кинул, и кинжал точно вошел в столб. Я повернулся к бойцу и сказал: «Учись, сынок». Иду, а самого смех разбирает. После того мою персону окружали различные слухи, мол, ездит по воинским частям мутный батюшка, вроде бывший спецназовец», — рассказал участник пресс-конференции.

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