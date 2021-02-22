Саша Калле сыграет Супергерл в киновселенной DC

Вашингтон, 22 февраля. Американская актриса и певица Саша Калле получила роль в новом фильме про Флэша. Она сыграет Супергерл, которая к радости фанатов станет частью расширенной киновселенной DC.

Кастинг на роль Супергерл, которая является кузиной Супермена и одной из выживших с планеты Криптон, проходил через Zoom. Создатели фильма рассматривали кандидатуры 425 актрис, но режиссер Андрес Мускетти и президент DC Films Уолтер Хамада остановили свой выбор на Калле.

Актриса наиболее известна по роли в телесериале «Молодые и дерзкие», которая принесла ей номинацию на премию «Эмми», передает Deadline.

Как сообщает «Культуромания», Супергерл впервые появилась в комиксах в 1958 году. Фильм «Флэш» выйдет на экраны 4 ноября 2022 года.

Ранее компания Disney представила первый трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли. Картина стала приквелом знаменитой истории о 101 далматинце.