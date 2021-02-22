Иркутские полицейские спасли дальнобойщика из снежного плена

Братск, 22 февраля. Водитель грузовика съехал в снежный сугроб на трассе «Вилюй» в нескольких километрах от Братска. Сотрудники ДПС заметили дальнобойщика во время патрулирования.

Пострадавший житель Иркутской области объяснил полицейским, что во время поворота не справился с управлением и допустил съезд в сугроб. Выбраться из снежного плена самостоятельно у него не получилось. Он несколько раз пытался обратиться за помощью к проезжающим автомобилям, но никто не решался вытаскивать многотонный грузовик.

Инспекторы ДПС обнаружили водителя большегруза и помогли ему вернуться на дорогу. Однако вытащить машину сразу не удавалось, так как под тяжестью фуры тросы обрывались. Дальнобойщика спасли из снежного плена с помощью прочных канатных строп.

В США житель Техаса стал настоящим суперменом для водителей. Он вытащил из снежной ловушки около 150 машин, застрявших на обочине дороги, передает «Ридус».

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