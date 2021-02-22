На Украине ожидают помощи от МВФ до конца года

Киев, 22 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает помощи от Международного валютного фонда (МВФ) до конца текущего года.

Причем глава государства признал, что Украина не выполнила требований фонда, но страна все равно уверена в предстоящем получении средств организации.

«Мы рассчитываем на эти деньги», — добавил Зеленский в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура».

Лидер Украины также признал, что Киев имеет некоторые разногласия с фондом по вопросу Конституционного суда и Высшего совета правосудия, передает «Интерфакс».

Ранее экономисты объяснили, что наихудшим сценарием развития для экономики Украины окажется отказ Международного валютного фонда от сотрудничества. Страну в этом случае могут ожидать сокращение инвестиций в экономику и крах национальной валюты, сообщает Федеральное агентство новостей.