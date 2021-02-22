Украинские власти пока не намерены строить дамбу на Северо-Крымском канале

Киев, 22 февраля. Власти Украины пока не намерены возводить дамбу на Северо-Крымском канале в рамках госпроекта «Большая стройка».

Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. О возможном строительстве дамбы ранее высказывался постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич, чей офис находится в Херсонской области. В республике при этом напомнили, что вода по Северо-Крымскому каналу не поступает уже около шести лет.

Европарламент прокомментировал блокаду Крыма со стороны Украины. ЕС и дальше не намерен замечать нарушения прав человека в республике.