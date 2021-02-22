Германия призывает Евросоюз вернуться к диалогу с Россией

Брюссель, 22 февраля. Необходимо обсудить вопрос возвращения к конструктивному диалогу с Россией, заявил глава МИД Германии Хайко Маас на встрече с европейскими коллегами.

Отношения Москвы и Брюсселя оказались на низшей точке, однако Евросоюз нуждается в РФ, чтобы уладить многие международные конфликты, подчеркнул Маас. По его словам, следует искать точки соприкосновения, несмотря на ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. При этом политик из ФРГ отметил, что поддерживает предложение по санкциям в отношении отдельных персон.

Навального, дважды условно осужденного за хищения, объявили в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд решил заменить ему условный срок на реальный. В российском МИД указывали, что за деятельностью основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) стоят мощные зарубежные силы и финансы.