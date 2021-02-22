Замдиректора школы в Махачкале решила купить должность за 1,5 млн рублей

Махачкала, 22 февраля. Женщина втянула в преступление чиновника из регионального министерства образования. С его помощью она хотела выбить себе место директора школы.

Заместитель директора махачкалинской школы № 58 попыталась получить место руководителя образовательного учреждения с помощью взятки. Посредником 38-летней женщины стал чиновник из регионального министерства образования. Именно ему она хотела передать 1,5 млн рублей за должность директора школы.

Сотрудники ФСБ задержали женщину. Расследование продолжается.

В Воронеже следственные органы подозревают вице-мэра Юрия Бавыкина и замглавы управы Коминтерновского района города Светлану Васькову в крупном мошенничестве, сообщал ранее телеканал «360». Следователь ходатайствует об аресте обвиняемых.