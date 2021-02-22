Работники парков под Волгоградом спасают рыбу от замора

Волгоград, 22 февраля. Мероприятия по спасению рыб от кислородного голодания проводят в Волгоградской области. К замору приводит образование толстого слоя льда на водоемах.

Специалисты накануне провели плановые операции против замора на Дону и в 13 водоемах Алексеевского, Нехаевского и Кумылженского районов. Соответствующие мероприятия прошли на озерах Среднее Пятидесятное, Колдаир и Дубовое, пишет издание «Волгоградская правда».

По работе против замора сотрудники парков применяют комбинированный метод. Сначала воду продувают с помощью мотопомпы, что позволяет загнать под лед большое количество жидкости. В лунки вставляют пучки околоводных растений, которые обеспечивают поступление кислорода даже в условиях замерзания воды.

Масштабный замор рыбы произошел на юге Чили. Десятки тонн мертвой рыбы обнаружили на одном из местных пляжей. Среди погибших обитателей оказались также несколько морских львов. Гибель могли спровоцировать водные массы, не насыщенные кислородом.