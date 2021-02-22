Звезда «Ангелов Чарли» отмечает 46 лет: Топ-10 ярких ролей Дрю Бэрримор

Американская актриса, кинорежиссер, модель, писатель и продюсер Дрю Бэрримор 22 февраля отмечает день рождения. К 46 годам знаменитость успела поучаствовать в съемках более 90 кинокартин, стать режиссером двух фильмов и спродюсировать 12 проектов.

ФАН сделал подборку 10 самых ярких ролей Дрю Бэрримор в фильмах. В некоторых них актриса была одновременно и продюсером.

Инопланетянин (1982)

Режиссер Стивен Спилберг

Картина получила четыре премии «Оскар» за лучшие звук, музыку, визуальное оформление и монтаж звуковых эффектов. Фильм принес популярность и признание не только режиссеру, но и дебютировавшей в семь лет Дрю Бэрримор.

Действие картины начинается в калифорнийском лесу, где группа инопланетных исследователей собирает образцы растений. NASA видит приближение неопознанного объекта в виде летающей тарелки. Испугавшись ученых с Земли, инопланетные существа прячутся в своем космическом корабле и улетают, забыв забрать одного своего коллегу. Спасти гостя с другой планеты предстоит мальчику Эллиоту (Генри Томас) и его брату с сестрой (Дрю Бэрримор).

Воспламеняющая взглядом (1984)

Режиссер Марк Л. Лестер

Картина стала экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. Чарли Макги (Дрю Бэрримор) на вид кажется простой и милой девочкой. Но стоит ей разозлиться, как у нее появляется сверхспособность зажигать силой мысли все, что она пожелает.

Несмотря на непростой характер девочки, семья ее очень любит. Спецслужбы, узнав о таком необычном ребенке, убивают мать Чарли и похищают девочку. Выбор встает неоднозначный: уничтожить опасное дитя или использовать его способности против врагов? Отец не сможет спасти свою дочь, но отважная маленькая Чарли в состоянии сама себя защитить.

Крик (1996)

Режиссер Уэс Крэйвен

Американский слэшер положил начало серии ужастиков, где главным персонажем выступает Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл). Дрю Бэрримор в этой картине досталась роль старшеклассницы Кейси Бейкер, которую убивают в начале фильма после неизвестного звонка с викториной на выживание. Именно этот персонаж стал одной из первых жертв таинственного убийцы, пугающего свою добычу через телефонный разговор.

Ученики школы во главе с Сидни начинают свое независимое расследование, пытаясь найти убийцу. Интересно, что после выхода картины в три раза выросли продажи телефонов с определителем номера, а в продаже появились знаменитые маски маньяка.

История вечной любви (1998)

Режиссер Энди Теннант

Основой фильма стал сценарий по знаменитой сказке о Золушке. Дрю Бэрримор сыграла главную героиню Даниэль, после смерти отца ставшую служанкой у собственной мачехи. Отличие от классической истории о принце и замарашке в том, что здесь девушке приходится самой спасать возлюбленного. Кстати, вместо доброй феи на помощь к Даниэль приходит сам Леонардо да Винчи.

Ангелы Чарли (2000)

Режиссер Макджи

Дебютная работа режиссера и первый спродюсированный проект Дрю Бэрримор. В шпионском боевике она поучаствовала и как актриса – ей досталась роль одной из Ангелов, Дилан Сандерс. Компанию ей составили такие известные голливудские актрисы, как Камерон Диас и Люси Лью.

Ангелов нанимает вице-президент компании «Knox Technologies» Виван Вуд для расследования о похищении партнера Эрика Нокса. В ходе своей работы Ангелы встречают некоего Тощего. Вскоре выясняется, что клиент Ангелов – это их враг. Дело в том, что с помощью девушек Виван пытается получить доступ к структуре конкурентов.

Дюплекс (2003)

Режиссер Дэнни Де Вито

Американская черная комедия рассказывает о том, как молодая влюбленная пара нашла дом своей мечты — квартиру-дуплекс в Бруклине. Сюрпризом для них стало появление бойкой старушки, имеющей право пожизненно проживать на втором этаже двухэтажных апартаментов. Милая на вид миссис Коннелли начинает откровенно портить жизнь паре, что вынуждает их нанять киллера, чтобы избавиться от вредной соседки. К слову, Дрю Бэрримор выступила здесь и в роли продюсера.

50 первых поцелуев (2004)

Режиссер Питер Сигал

Популярность картина приобрела благодаря тандему из двух прекрасных актеров: Дрю Бэрримор и Адама Сэндлера. Фильм рассказывает историю заядлого сердцееда Генри и потерявшей память после автомобильной катастрофы Люси. Ловеласу Генри быстро надоедают его подружки, но с Люси у него вышла совершенно другая история. Из-за потери памяти девушка забывает все, что с ней произошло в предыдущий день. Генри приходится каждый раз заново знакомиться с красоткой и завоевывать ее сердце. Он влюбляется в девушку и готов напоминать ей о себе вновь и вновь. Чтобы облегчить себе и Люси жизнь, Генри придумывает записывать основные моменты их жизни на видеокассету. Вместе с инструкцией девушка видит эту кассету каждое утро после пробуждения.

Обещать — не значит жениться (2009)

Режиссер Кен Куопис

Романтическая комедия снята по мотивам книги, написанной сценаристами сериала «Секс в большом городе». Дрю Бэрримор стала продюсером этого фильма, а также сыграла одну из главных ролей, умницу Мэри.

Девушка никак не может найти серьезного мужчину, ей попадаются одни ловеласы. Героиня картины так сильно хочет встретить любовь всей своей жизни, что не пренебрегает даже сайтом знакомств.

Смешанные (2014)

Режиссер Фрэнк Корачи

Вновь зрителей порадовала совместная актерская работа Дрю Бэрримор и Адама Сэндлера. Они играют двух одиноких разведенных людей, случайно встретившихся на свидании вслепую. Встреча прошла не совсем гладко, после нее Джим и Лорен договорились больше никогда не видеть друг друга. Но судьба приготовила для них много сюрпризов: у обоих есть дети, которые и объединяют родителей во время шикарного отдыха в Африке. Там они оказались одновременно по счастливой случайности.

Дублерша (2020)

Режиссер Джейми Бэббит

Американский художественный фильм с Дрю Бэрримор в главной роли, вернувшейся на экраны спустя пять лет перерыва, вышел в прокат намного позже из-за пандемии. Изначально премьера должна была пройти в апреле 2020 года, но ее перенесли на декабрь.

По сюжету актриса Кэнди Блэк становится заложницей собственного амплуа: в каждом фильме она должна упасть в грязь лицом и произнести одну и ту же фразу. Знаменитость не выдерживает творческие неудачи, пристрастившись к наркотикам и из-за этого регулярно срывая съемки. Спустя пять лет разгульной жизни налоговая служба принуждает актрису лечь в реабилитационный центр, но Кэнди решает обмануть приставов и отправляет в клинику вместо себя дублершу. Та оказалась не промах: нащупав слабое место актрисы, дублерша стала думать, как устранить Кэнди и занять ее место.