Видеоролик Samsung с новыми очками дополненной реальности появился в Сети

Сеул, 22 февраля. Корейский технологический гигант Samsung уже много лет работает над очками дополненной реальности. Только сейчас в Сети появились видео, демонстрирующие возможности устройства.

В опубликованном ролике очки способны проецировать гигантский виртуальный экран, на котором можно играть в видеоигры, смотреть кино или работать на компьютере. Также гаджет может заменить шлем просмотра от первого лица для дрона и служить защитой от солнечных лучей, затемняясь при сильном освещении.

Samsung видит управление такими очками с помощью умных наручных часов. Этот способ навигации и взаимодействия с интерфейсом куда реалистичнее, чем попытки нажимать на виртуальные объекты или делать жесты руками в воздухе.

Samsung ранее запатентовал вращающуюся камеру для смартфона. Смартфон с новым датчиком может выйти уже в этом году.