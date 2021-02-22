Представитель духовенства объяснил на примере США, зачем в армии нужны священники 



Глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк и председатель епархиального отдела по взаимодействию с казачеством епархии Санкт-Петербурга протоиерей Димитрий на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» сошлись во мнении о необходимости священников в армии.

«Товарищи, которые любят говорить, что священник в армии не надобен, тоже выступают с каких-то позиций. У западных стран тоже есть свои идеалы. И если мы посмотрим на эти идеалы, то удивимся — в их вооруженных силах священники присутствуют. В армии США, например, есть служба капелланов. А работа священника с личным составом, как и армейского психолога, приравнена к боевым задачам. И когда что-то случается, то и священник, и психолог всегда рядом с окопами должны оказывать бойцам помощь. Почему-то в США надобность в священниках видят, а наши господа либералы говорят, что нам это не нужно», – прокомментировал протоиерей Димитрий.

Протоиерей Димитрий настаивает, что священники в армии нужны с духовной составляющей и привел слова полководца Суворова: «Молись богу – от него победа!». Также протоиерей высказал необходимость наличия в армии священников душевной необходимостью, чтобы верующий человек не творил беззакония и подлостей своим товарищам и даже противникам.

Глава Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк также высказался о необходимости наличия священников и психологов в армии.

«Не зря же в Морском Никольском соборе в Кронштадте были черные доски погибших моряков, а в алтаре белые доски погибших в море священников. Нужны и психологи, и священники. Хотя бы для успокоения психики, чтобы бойцы могли с ними поговорить. Однажды, когда я служил на подводной лодке на Северном флоте, я заметил, что дух и настроения бойцов уже какие-то напряженные. Дома была освещенная вода, я налил ее в бутылку из-под минералки и опрыскал все отсеки, включая реакторный, и все прошло хорошо. Это хотя бы для собственного спокойствия нужно», – считает Довганюк.

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