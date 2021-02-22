Очаровательные помощники с умными преданными глазами и жизнелюбивым характером, всегда готовые внимательно следить за вашим домом — это все про породу малинуа, или бельгийскую овчарку, являющую собой прекрасное сочетание крепкой генетики и отборных селективных качеств. Эта среднеразмерная порода, как и все разновидности овчарок, воплотила в себе самые лучшие качества своих собратьев и предшественников — выносливая, горделивая, преданная хозяину. Ее умный, слегка настороженный взгляд и грациозная стойка стали символами служения человеку. Расскажем о стандартах породы малинуа, особенностях воспитания, здоровья и характера этих популярных питомцев, основных требованиях к уходу за ними.

Национальная гордость Бельгии

Вокруг происхождения породы малинуа до недавнего времени шли споры: часть кинологов считала, что порода эта французская, а часть настаивала на том, что этих собак вывели в Бельгии. Происхождение стало предметом спора из-за французского написания города Малин (Mechelen — нидерландский вариант, Mecheln — фламандский, Malines — французский) в провинции Антверпен. Нидерландский в те времена еще не использовался как официальный язык, и документы заполнялись именно на французском. Как и за любой селекционной породой, за выведением бельгийской овчарки стоял профессионал — им стал ветеринар Адольф Рийул. Профессор Рийул поставил себе цель показать миру особенную породу, национальную гордость Бельгии — собаку с особенными характеристиками. Выбор для селекции пал на пастушьих собак, которые десятилетиями служили местным жителям и сторожили их жилища. В процессе выведения «национальной гордости» селекционер делал ставку на качество шерстяного покрова, отобрав средних по размеру собак, но разных по окрасу и длине шерсти. В 1892 году профессор представил на выставке бельгийскую овчарку. Спустя 15 лет кинологи на основе вида, выведенного Рийулом, установили три новых стандарта этой породы с разным окрасом и длиной шерсти: грюнендаль — полудлинношерстый с черным окрасом, лакенуа — серо-пепельного окраса с длинной шерстью, и, собственно, малинуа — собака, наделенная короткой шерстью и темно-коричневым или угольным окрасом.

Стандарты породы малинуа

К трем перечисленным видам бельгийской овчарки — грюнендалю, лакенуа и малинуа — позже присоединился четвертый — тервюрен. Из этого семейства самым трудоспособным является именно малинуа. В процессе разведения этой разновидности бельгийской овчарки заводчики делали ставку не на внешние качества, а на силу, выносливость и сторожевую функцию породы. Остальные овчарки-бельгийцы получились более выставочными, презентабельными, но не особо пригодными для охраны жилья. Рост самцов малинуа — 60-66 см в холке, самок — примерно 56-65 см. Шерсть у собак короткая, цвет от светло-коричневого, почти рыжего, до черно-угольного. Рыжие собачки должны иметь теплый медовый равномерный окрас, ушки и кончик морды более темные, а угольная «маска» от губ до верхних век должна занимать не более 8% от общей площади шерстяного покрова. Благодаря своей мускулистости и поджарости малинуа весят всего 30 кг. Перечислим основные нормы, предписанные для этой породы для того, чтобы собака получила допуск к размножению.

Форма и посадка головы. Голова развита пропорционально с корпусом, морда немного вытянута вперед, с выраженным лбом и умеренно развитыми надбровными дугами. Рисунок переносицы в профиль довольно плавный, нос крупный и круглый, глаза имеют слегка миндалевидный разрез, посадка глазных яблок неглубокая. Цвет глаз встречается от янтарно-золотистого до орехово-коричневого. Затылок округлый, уши слегка торчащие, устремлены вверх, у основания шире, покрыты более густым и мягким мехом, на кончиках слегка сужены и мех более тонкий и редкий. Уши у данной породы не купируются. Челюсти крепкие, верхняя прикрывает нижнюю. Щеки плоские, губы тонкие с темным пигментом. Если рассматривать морду в фас, то проявится форма прямоугольника.

Форма тела. Еще раз подчеркнем, что отличительная черта этих собачек — хорошо развитое мускулистое тело. Корпус по форме ближе к прямоугольнику, самочки малинуа имеют чуть более вытянутое тело. Шея довольно широкая у плеч, мускулистая, крепкая. Грудная клетка неширокая, длинные лопатки, вытянутые ребра. При короткой пояснице достаточно подтянутый живот. Лапы мощные, с округлыми ступнями, задние массивнее, чем передние, за счет широких бедер. Хвост посажен невысоко и имеет форму серпа. Корпус собачек покрыт короткой и жесткой шерстью, со спинки волоски более толстые, с брюшка — чуть мягче. Подшерсток имеется, он плотный и шелковистый, благодаря ему собачки могут спокойно переносить самые суровые климатические условия.

Характер малинуа

Главными отличительными чертами овчарки малинуа можно смело назвать свободолюбие и сообразительность. При этом собаки этой породы послушны в процессе дрессировки, умны, активны, игривы и подвижны без излишней агрессивности. Все заводчики малинуа сразу предупреждают, что у будущих владельцев должен быть какой-то опыт в воспитании и дрессуре собак, без него справиться с этой породой будет затруднительно. Без должного внимания, без регулярных тренировок и дрессировки характер собачки станет неуправляемым и слишком независимым. Еще будучи щенками, малинуа проявляют большую живость и любопытство к окружающему миру. Поэтому оберегайте их от источников опасности, колких предметов и электрических проводов, закрывайте заслонками все лазы на вашей территории. При всей своей доброжелательности собачки малинуа очень серьезны и насторожены в отношении незнакомцев: исторически сформированный инстинкт охранника дает о себе знать. Но ведь за это мы их и любим!

Как дрессируют малинуа

Дрессура для этой породы является обязательной составляющей. Как уже говорилось, без этого характер питомцев может стать неуправляемым. Выбирайте удобный просторный ошейник и, если есть необходимость, намордник. Если вы прибегаете к услугам стороннего помощника, то помните: хорошие навыки собака наработает только со спокойным уравновешенным человеком. Исключите жестокие наказания и физическое воздействие, ваш питомец и без того достаточно умен. Овчарки малинуа очень чувствительны к настроению хозяина, этим и стоит воспользоваться. При неправильном выполнении каких-либо задач включайте обиду, тогда ваш питомец обязательно постарается все исправить. Комплекс выполняемых упражнений нужно подбирать индивидуально, исходя из психологических и физиологических возможностей вашего малинуа. Обязательно выводите собаку в свет, чтобы выработать у нее оптимальную дистанцию как с чужими людьми, так и со своими сородичами. Профессиональный кинолог сможет порекомендовать самую эффективную программу дрессировки именно для вашего питомца.

Какого ухода требует порода малинуа

Залог здоровья питомца этой породы — регулярные прогулки на открытой территории. Взрослая особь должна проходить или пробегать до семи км в день. Жизнь на привязи в загородном доме малинуа категорически не подходит. Если собачка живет в квартире, то имейте в виду, что прогулки должны быть частыми, не менее двух-трех раз в день, при этом длительность выгула не должна быть меньше двух часов. Это коммуникабельная порода, собакам необходимо общение. При правильном воспитании их можно спокойно подпускать и к незнакомцам. Кроме того, пробежки и разного рода активности благоприятно влияют на крепость костей и общий тонус этих животных.

Тренировки малинуа должны включать в себя не просто выгул и марш-броски, но и работу на специальных площадках с препятствиями — так называемые аджилити. Не забывайте, что вы становитесь обладателем собаки с высоким интеллектом и его также нужно развивать и тренировать. Запаситесь разнообразным арсеналом для игр наподобие фрисби: можно прятать знакомые питомцу вещи, предлагать ему проделывать с теми или иными предметами определенные манипуляции.

Уход в бытовых условиях за малинуа не потребует специальных навыков. От этих собачек почти нет запаха, внимание нужно уделять только состоянию шерсти и кожи. Вычесывать питомца лучше пару раз в неделю, несмотря на короткую шерсть, а если ваш четвероногий друг линяет, то немного чаще. Купать бельгийцев малинуа не нужно, при крайней необходимости достаточно это делать четыре раза в год. Шерсть и подшерсток не выносят частого мытья и портятся.

Следите за здоровьем вашего питомца. В первую очередь его необходимо вовремя вакцинировать и регулярно проводить дегельминтизацию. В самом начале жизни, еще будучи в питомнике, щенки подвергаются обязательной вакцинации для того, чтобы у них выработался иммунитет к серьезным заболеваниям. Такие прививки не отличаются у разных пород. Их делают в 1,5 месяца, затем в 2, в 7 и 12. Первые прививки носят комплексный характер и помогают выработать иммунитет против чумы, сальмонеллеза, гриппа, паротита. Далее вы следите за тем, чтобы вакцинация происходила каждый год. Не менее важная прививка, которую нужно обязательно сделать, это прививка от бешенства. Те, кто выезжают за границу, хорошо знакомы с правилами вакцинации от бешенства, без нее вас просто не выпустят за пределы родины.

Чтобы подтвердить наличие той или иной прививки у собаки, заводят специальный ветеринарный паспорт на каждую особь. В графе для каждой прививки вписывают название вакцины и приклеивают этикетку, а также проставляют печать с датой. За всеми этими процедурами хозяин должен обратиться в ветеринарную клинику, самому ставить прививки нельзя.

В то же время вы вполне можете самостоятельно осматривать собачку, чтобы исключить наличие у нее воспалительных процессов глаз и ушей, помогать чистить зубки специальными приспособлениями и удалять зубной камень. Также следует осматривать шерсть питомца, в теплое время года это делают чаще, поскольку в эти дни в складках кожи собаки могут прятаться клещи. Для предотвращения этой неприятности на собаку обычно надевают специальный противоблошиный и противоклещевой ошейник.

Рацион малинуа по своему составу напоминает рацион человека, придерживающегося принципов здорового питания. В него должны входить мясо — красное и белое (говядина, курица, кролик), отварная рыба (морская или речная), куриные яйца, злаковые, овощи и фрукты (сырые и отварные). Но даже при оптимальном балансе разных продуктов витаминные комплексы пить периодически нужно, особенно молодым собачкам. Следите за тем, чтобы в еде было достаточное количество фтора, кальция, железа, цинка. Если вы предпочитаете покупать готовый корм, воспользуйтесь продуктами премиум-класса, особенно это касается сухого корма. Эксперты неоднократно говорили, что дешевый корм может негативно отразиться на состоянии печени и кишечника вашего питомца. Порция рассчитывается стандартно — 20% от общей массы тела собаки. Для взрослых овчарок может быть два подхода в кормлении, для щенков — чаще, примерно три-четыре раза в день.

Заболевания, характерные для породы малинуа

Владельцам малинуа сказочно повезло по части генетики своих питомцев. Эти собаки почти не имеют наследственных заболеваний. Иммунитет у них крепкий и здоровье завидное. Продолжительность жизни при средней стрессовой нагрузке составляет 10-15 лет. Единственные неприятности — это травмы конечностей и связок, ведь эти собачки очень подвижны и могут неправильно рассчитать траекторию или опасность и заработать ушиб. В таких случаях рекомендовано незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.

И все же стоит отдельно остановиться на возможных заболеваниях малинуа. Из наследственных можно выделить аллергию (традиционно на пыльцу некоторых растений, реже на продукты), глазные болезни — нарушения сетчатки, катаракта и слепота, различные нарушения функции щитовидной железы, которые, к счастью, поддаются терапии, а также эпилепсию. При несоблюдении правил ухода за питомцем и неправильном кормлении ваша малинуа может также иметь проблемы с желудочно-кишечным трактом. По тем же причинам у собаки может появиться дерматит и лишний вес. Если хозяин не следит за грамотным распределением нагрузки во время физической активности собаки, то неприятности с суставами, деформация конечностей, сбои в работе сердца и сосудов ей также обеспечены. И, конечно же, не забывайте обращать внимание и на психологическое состояние вашего питомца.

К вязке собаки породы малинуа готовы к 1,5-2 годам жизни. Данный процесс у представителей этой породы не отличается какими-либо особенностями. Готовность к случке наступает на 15-20 день течки у самок. Чтобы все происходило гармонично, нужно учитывать некоторые моменты. Прежде всего, следите за комфортом во время этого периода: случка должна проходить на территории самца, собакам не нужно мешать, достаточно лишь оказывать некоторую помощь — например, придерживать, использовать подручные средства наподобие подушек. И, разумеется, следует убедиться, что пара здорова и привита.

На что обратить внимание при выборе щенков малинуа?

Выбирая щенка породы малинуа, обратитесь к проверенным и зарекомендовавшим себя на рынке заводчикам. Расскажите о своих ожиданиях от этой породы собак. В беседе с представителем питомника могут проясниться многие нюансы. Вам расскажут об особенностях ухода и питания, порекомендуют клиники и тренера, познакомят с родителями и братьями-сестрами предполагаемого питомца. Родословная в процессе выбора очень важна, это касается не только характера, но и возможных наследственных заболеваний собаки. В питомнике вам также должны предоставить паспорт питомца и клубную карту. И самый важный момент — знакомство с будущим членом семьи, с вашим малинуа. Здоровый щенок будет подвижен и любопытен, а его шерсть должна быть ухоженной и блестящей. При ином повороте событий стоит задуматься и задать дополнительные вопросы. Стоимость щенка малинуа из питомника колеблется от 30000 до 40000 рублей. Собачки с рук обойдутся вам примерно в два раза дешевле, однако в этом случае вам придется принять все возможные риски этой ситуации.

Краткий обзор достоинств и недостатков овчарок малинуа

К достоинствам породы малинуа можно отнести следующее:

приобретая щенка малинуа, вы становитесь обладателем сторожевой породы, это в них заложено генетически;

одно из главных качеств малинуа — наблюдательность и осторожность;

собаки этой породы умны и коммуникабельны, они, безусловно, станут вашими надежными компаньонами и друзьями, будут неизменно сопровождать вас, куда бы вы не отправились;

благодаря высокому интеллекту малинуа хорошо поддаются дрессуре, хозяина понимают буквально с полуслова, служат верно и преданно, с чужаками строги;

к детям эти собаки относятся вполне дружелюбно, хотя кинологи предупреждают, что с малышами наедине их оставлять все же не стоит;

хорошая обучаемость и осторожность делают эту породу незаменимой в качестве служебной собаки — эксперты рекомендуют принимать их на службу в МЧС даже чаще, чем немецких овчарок;

малинуа очень выносливы, обладают прекрасным здоровьем и не потребуют специального ухода.

Среди недостатков породы, большинство из которых, впрочем, можно расценить и как достоинства, выделим следующие: