Пользователю удалось «слить» аудиочаты из Clubhouse на сторонний сайт

Вашингтон, 22 февраля. Пользователю новой социальной сети Clubhouse удалось вопреки запрету «слить» аудиочаты на сторонний сайт. Представители приложения признали уязвимость.

Как известно, Clubhouse — закрытая соцсеть, в основе которой лежит голосовое общение. Попасть в нее можно только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя. Запись и сохранение чатов, согласно установленным правилам, запрещены.

Однако как минимум одному пользователю удалось обойти запрет. Он сумел настроить стриминг аудио в реальном времени и транслировать происходящее в «комнатах» на сторонний сайт, передает Bloomberg.

Это далеко не единственная проблема, связанная с Clubhouse. Дело в том, что в связи с ростом популярности данной сети активизировались мошенники. Эксперты не советуют покупать приглашения в Интернете.