Опубликовано видео совместных учений вертолетов Ми-17 и Apache

Нью-Дели, 22 февраля. Индийские Военно-воздушные силы отработали взаимодействие ударных вертолетов AH-64E Apache и многоцелевых винтокрылых машин Ми-17, видео опубликовано в Сети.

На опубликованном видеоролике ударные вертолеты американского производства осуществляют прикрытие десантников, которые высаживаются с российских многоцелевых Ми-17. Учения проходили в непростых погодных условиях — в частности, пилотированию мешали поднявшиеся облака густой пыли, но экипажи машин обоих типов успешно справились с поставленными задачами, и авиационное маневрирование обошлось без каких-либо инцидентов.

Indian Airforce Chinook CH-47F, Mi-17 and Appache AH-64E in Rajasthan ????pic.twitter.com/qaUv9sQO2L — Maverick Bharat (@Mave_Intel) February 20, 2021

ВВС Индии являются крупнейшим и традиционным покупателем вертолетов семейства Ми-8/Ми-17, их поставки начались более 40 лет назад. Многие винтокрылые машины советского и российского производства успешно эксплуатируются в Индии на протяжении несколько десятилетий. Также ВВС страны располагают двумя десятками AH-64E, один из которых совершил экстренную аварийную посадку в прошлом году.

Ранее сообщалось, что Пентагон признал неэффективность собственных многоцелевых вертолетов по сравнению с российскими Ми-17. О странах, предпочитающих закупать надежное и мощное российское вооружение, информировал Царьград.