Львовский тренер поскандалил с рефери из-за русского языка

, 22 февраля. Главному тренеру футбольного клуба "Львов" дали желтую карточку из-за провокационной ситуации с одним из судей.

Инцидент произошел во время матча команды из Львова с ФК "Колос", как сообщает портал "Трибуна". Главный тренер "Львова" Виталий Шумский обратился к четвертому судья из-за игровой ситуации, и был крайне недоволен тем, что рефери отвечал на русском языке.

Шумскому это не понравилось. Он прямо спросил арбитра, почему он обращается к нему на русском. Судья рассмотрел вопрос как давление, и затем главный судья встречи Виктор Копиевский показал главному тренеру желтую карточку.

Виталий Шумовский остался крайне недоволен ситуацией. Он хочет, чтобы четвертый арбитр объяснил ему и всей Украине, из-за чего он показал тренеру желтую карточку, "ведь это прецедент, так быть не может".

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало материал о другой спорной ситуации в российском футболе, связанной с ФК "Динамо" и решением спортивного суда.

НСН в свою очередь сообщали о скандальном случае нападения футбольного тренера на судью в Испании.