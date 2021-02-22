В трудовых отношениях довольно много разных нюансов и сложностей. Порой работодателю приходится принимать огромное количество важных решений, от которых зависит судьба компании и сотрудников. К сожалению, никто не застрахован от убытков, в связи с которыми приходится корректировать численность работников. Поэтому сегодня мы решили поговорить о правах работодателя, который вынужден сократить сотрудников. Что для этого нужно, как не допустить ошибок? Об этом нам рассказала юрист Юлия Холодионова.

Причины сокращения штата по инициативе работодателя

Как пояснила специалист, в законе не прописаны четкие причины, по которым сокращают тех или иных сотрудников. Однако каждому работодателю важно понимать, что процедура сокращения закреплена в законе и нарушать ее категорически нельзя. Поэтому, чтобы увольнение сотрудника полностью соответствовало закону, работодатель обязан доказать следующее:

факт необходимости сокращения сотрудников компании;

то, что должности сотрудников, которые незаменимы на производстве, сохранятся;

то, что увольняемым работникам предложена новая вакансия в другой компании;

то, что все сотрудники были предупреждены о грядущем сокращении не позднее чем за два месяца.

Тут сразу стоит обратить внимание, что работник обязательно должен дать письменное согласие на сокращение. В противном случае его увольнение будет незаконным.

Выплаты компенсаций при сокращении: обязанность или пожелание?

Согласно российскому закону, при сокращении уязвимой стороной является сотрудник, поэтому в Трудовом кодексе предусмотрены определенные гарантии и компенсации.

Заработная плата — это те деньги, которые работодатель обязан выплатить сотруднику. Бывает и такое, что работодатель должен удержать некоторые средства с зарплаты. В таких ситуациях заключается письменный договор, в котором прописывается удерживаемая сумма.

Компенсация за неиспользованный отпуск — обычная практика. При увольнении сотрудника ему выплачиваются все положенные деньги за неиспользованный отпуск. Рассчитывают компенсацию в обычном порядке.

Выходное пособие при сокращении — эти выплаты полагаются всем сокращенным сотрудникам, кроме тех, кто работал в компании по срочному договору, который заключался на срок до двух месяцев. Однако и такой договор может предусматривать выплаты выходного пособия.

Средний заработок на период поиска новой работы — это компенсация выплачивается на второй и третий месяц после того, как сотрудник был уволен. Однако в этом случае бывший работник должен подтверждать факт отсутствия работы.

Пособие по временной нетрудоспособности — полагается тем работникам, которые заболели и имеют лист нетрудоспособности в течение 30 дней после даты увольнения.

Отдельно хотим уделить внимание вопросу поиска новой работы. В народе существует мнение, что работодатель, сокращающий своих сотрудников, обязан каждому из них найти новое место труда, но так ли это? Как нам рассказала юрист, начальник действительно должен предложить сотруднику работу, однако в законе не уточняется, какой именно она должна быть — временной или постоянной. Однако в этом случае важно, чтобы она соответствовала квалификации работника и подходила ему по состоянию здоровья.

Самые частые ошибки работодателей

Случается и такое, что работодатели сокращают штат, но не имеют документального подтверждения необходимости этих действий. По словам юриста, процедура сокращения должна быть полностью узаконенной. В обратном случае работодатели рискуют получить несколько судебных исков, которые они обязательно проиграют, им придется вновь принять на работу уволенных сотрудников. Так что обязательно нужно составлять приказ о сокращении численности штата и указывать в нем фамилии и должности тех сотрудников, которые подлежат увольнению.

Мы говорили ранее, что всех сотрудников, которых скоро ожидает сокращение, необходимо уведомить об увольнении не позднее чем за два месяца. После этого с работника нужно взять письменное подтверждение, что он знает о грядущих изменениях в своей трудовой деятельности. Если работник упирается и не хочет подписывать документ, уведомление нужно зачитать вслух в присутствии нескольких свидетелей и обязательно составить акт, подтверждающий, что сотрудник знает о сокращении.

Также не стоит забывать о письменном сообщении о предстоящих кадровых изменениях в службу занятости. Сделать это нужно не позднее чем за две недели до начала процедуры сокращения.

А если беременная работница согласна на сокращение, можно ли ее уволить? Увы, но тут работодатель бессилен. Согласно российскому закону, расторжение трудового договора с беременной женщиной недопустимо. Однако бывают исключения — это ликвидация организации или полное прекращение деятельности индивидуального предпринимателя.

А что же делать с теми сотрудниками, которые находятся на испытательном сроке? Как нам рассказал юрист, и на таких работников распространяются нормы трудового права и других нормативных актов. Поэтому сокращение этих сотрудников проходит по обычной схеме

Юрист подчеркнула, что законодательство не ограничивает работодателя произвести все выплаты сразу. Здесь речь идет обо всех компенсациях, заработной плате и прочих полагающихся выплатах, которые будут начислены на счет сотрудника единоразово. По словам специалиста, такой вариант станет самым лучшим для обеих сторон: увольняемый поймет, что работодатель готов полностью выплатить ему деньги, а работодатель обезопасит себя от каких-либо претензий со стороны сотрудника и контролирующих органов.