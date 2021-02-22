Москва, 22 февраля. «Светлое будущее» в Молдавии наступит не скоро, считает эксперт Института гуманитарно-политических исследований (РФ) Владимир Брутер.

По словам российского политолога, изменений в социально-политической жизни Молдавии в ближайшее время можно не ждать. Однако повлиять на ситуацию в стране могут ее жители.

«Я всегда говорил о том, что молдаване должны взять ответственность за свою страну. Пока эту ответственность берет на себя коллективный Запад, хорошего будущего ждать не придется», — уверен Брутер.

Коллективный Запад может быть не всегда един в мнениях относительно развития ситуации в странах бывшего СССР, входящих в программу «Восточное партнерство», отметил эксперт. Аргументом Владимир Брутер привел ситуацию 2015 года, когда в государстве была создана правящая коалиция. Структуры Евросоюза тогда настаивали на сколачивании правительства, а власти США предпочли продиктовать Кишиневу необходимость создания кабинета министров во главе с Кириллом Габуричем.

«Это было 6 лет назад. Сейчас подобная ситуация в республике повторяется. Для США важно, чтобы в Молдове была некая стабильность, а для Европы главное — чтобы немецко-румынские интересы доминировали в республике», — рассказал политолог.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что как НАТО формирует антироссийские взгляды у молодежи стран бывшего СССР.

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