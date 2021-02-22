Первый грузовой состав отправился из Китая в Санкт-Петербург

Пекин, 22 февраля. Грузовой поезд впервые отправился из китайского города Чэнду провинции Сычуань в Санкт-Петербург с грузом расходных материалов для строительства масштабного объекта.

По сообщению китайского информационного агентства «Синьхуа», грузовой состав прибудет в место назначения через 13 дней. По морю этот путь занял бы один-два месяца. Груз предназначен для строительства объекта на территории России в рамках проекта КНР «Один пояс, один путь». Инициатива Китая заключается в долгосрочном планировании политики и инвестиций в отношении стран, расположенных на историческом Великом шелковом пути.

Многовекторный характер внешней политики отметил министр иностранных дел Сергей Лавров. Россия продолжает наращивать обороты сотрудничества со странами Востока. Инициатива России направлена на создание Большого евразийского партнерства, проводится работа по проекту «Один пояс, один путь».

Космонавтам с Международной космической станции удалось запечатлеть ночной Петербург из космоса. Траектория станции не соответствует географическим координатам мегаполиса, поэтому кадр можно считать уникальным, пишет «Петербургский дневник».